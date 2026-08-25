Haberler

Gaziantep'te Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: Boyacı Ustası Bıçaklanarak Öldürüldü

Gaziantep'te Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: Boyacı Ustası Bıçaklanarak Öldürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te boyacı ustası Suriyeli Bedir Koca, 20 bin liralık alacağını istemek için gittiği görüşmede çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Koca, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; kaçan 5 şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te boyacı ustası Suriyeli Bedir Koca (32), 20 bin liralık alacağı için gittiği görüşmede çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; boyacı ustası Suriyeli Bedir Koca, yaptığı işin karşılığı olan 20 bin lirayı almak için işletme sahipleri ile görüşmeye gitti. Bedir Koca ile 5 kişi grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 4 çocuk babası Koca, vücudunun değişik yerlerinden bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Koca, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Gaziantep Adli Tıp morguna kaldırılan Koca'nın cenazesi, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

Cem Küçük soruşturmasında firari alarmı! 3 kaçak için yakalama kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali olay oldu

Sır gibi olay! Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu

Yeğenine gitti, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
Fransa'da çıkan şiddetli kasırgada 2'si ağır 40 kişi yaralandı

Doğanın acıması yok! Onlarca kişi canıyla cebelleşiyor
Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel'den çok konuşulacak sözler

Milyonları ekrana kilitleyen dizide başroldü! Şimdi şoförlük yapıyor
Türkleri seçen Barcelona Rumları ayağa kaldırdı! UEFA'yı devreye soktular

Barcelona Türkleri seçti, Rumlar UEFA'ya koştu!

Mehmet Ali Erbil'in son hali dikkat çekti! Aldığı kilolar gözden kaçmadı

Son hali hayranlarını üzdü
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi