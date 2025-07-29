Boyabat'ta Otomobil İstinad Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı

Boyabat'ta Otomobil İstinad Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde K.A. isimli sürücünün kontrolden çıkan otomobili istinat duvarına çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

K.A. (44) idaresindeki 57 AAK 256 otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Osmanköy mevkisinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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