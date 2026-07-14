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Boyabat Adliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Boyabat Adliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi
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Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve sinevizyon gösterimi yapıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, 15 Temmuz'un milletin bağımsızlık ve demokrasiye sahip çıktığı dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Boyabat Adliyesi konferans salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz ile ilgili sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, 15 Temmuz'un yalnızca darbe girişiminin engellendiği bir gün değil, Türk milletinin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıktığı dönüm noktası olduğunu söyledi.

Programa Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, Ceza ve Tevkifevleri Başkontrolörü Vural Sarıömeroğlu, cumhuriyet savcısı Furkan Atalay, Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürü Veysi Cemiloğlu ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
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