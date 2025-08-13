Bosphorus Open Air Metal Fest 2023 Başlıyor!

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bosphorus Open Air Metal Fest, 20-21 Eylül tarihlerinde Maximum UNIQ Açıkhava'da gerçekleşecek. Festivalde Amorphis ve Lacuna Coil gibi önemli gruplar sahne alacak.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen metal müzikseverlerin bir araya geldiği "Bosphorus Open Air Metal Fest", 20-21 Eylül'de Maximum UNIQ Açıkhava'da gerçekleştirilecek.

Festivalde Finlandiya'dan Amorphis ve İtalya'dan Lacuna Coil grubu sahne alacak.

Ayrıca, Old Man's Child, Asphyx, Belphegor, Obscura, Necrophobic, Suicidal Angels, Korry Shadwell & Victor Smolski, Infected, Black Tooth, Susperia, Kaptan Kadavra, Doomas, Sadist ve What is Tec grubu da iki gün boyunca festivalde dinleyicilerle buluşacak.

Festivalin biletleri "biletix.com" ve "passo.com.tr"den, basılı biletleri ise İstanbul'da Hammer Müzik, İzmir'de Stüdyo Ümit, Bursa'da Şenol Heavy Metal Shop, Ankara'da Toxin Müzik ve Heavy Craft'tan temin edilebilir.

Festivale dair detaylı bilgiye "bosphorusproductions.com.tr" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Yatakta akıl almaz ölüm! 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti

220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan yine bildiğiniz gibi

Arda yine bildiğiniz gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.