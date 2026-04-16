Ahmiçi Katliamı'nın 33. Yılında Anma Töreni

Bosna Hersek'in Vitez kenti yakınında yer alan Ahmiçi köyünde 16 Nisan 1993'te Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 116 Boşnak sivil için anma töreni gerçekleştirildi.

Katliamın 33. yılında düzenlenen törene kurbanların yakınları, yerel yetkililer, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Katılımcılar, Vitez Şehitliği'ne çiçek bırakırken, Ahmiçi köyüne de yürüyüş düzenlendi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Hırvat askerler, 16 Nisan 1993'te sabah ezanında Ahmiçi köyünü basarak 32'si kadın, 11'i çocuk 116 Boşnak sivili katletti. Ahmiçi'de katledilenler arasında daha sonra yanmış bedeni fırından çıkarılan 3 aylık bir bebek de bulunuyordu.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Ahmiçi'de yaşananları "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmiş ve dönemin HVO komutan ve askerlerine 6 ile 25 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
