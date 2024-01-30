Boşanma Aşamasındaki Eşi Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'ı öldürüp kaçan Turgay Kındaç polis tarafından yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'ı (42) öldürüp kaçan Turgay Kındaç (45) polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan Kındaç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,