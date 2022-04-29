Bornovalı çocukların ruh sağlığına yatırım

Çalışma sayesinde çocukların gelecekte öfke kontrolünü sağlayabilen, problem çözme becerisi yüksek ve duygusal olarak daha dayanıklı bireyler haline gelmeleri hedefleniyor.

Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'ndeki etkinliğe üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi psikoloji bölümü öğrencilerinin uygulayıcı olarak görev aldığı etkinlikte çeşitli modüller aracılığıyla çocukların duygularını tanımalarına yönelik çalışmalar yapıldı.

Duyguları tanımak önemli

RUSAG Başkanı Uzman Psikolog Aslı Macit, çocukların küçük yaşlardan itibaren duygularını tanımasıyla yetişkinliklerinde öfke kontrolünü sağlayabildiklerini belirterek, "Aynı zamanda duygusal dayanıklılık sağlıyor.Gelecekteki problem çözme becerilerini geliştiriyor. O yüzden ruh sağlığı çalışanları olarak özellikle ilkokul kademesinde, okul öncesinde veya erken yaşlarda duygu tanımayı çok önemsiyoruz" dedi.

Talep geldikçe çalışmalar yinelenecek

Özellikle ruh sağlığı hizmetlerine erişimi olmayan bireylerin ayaklarına giderek bu çalışmaları yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirten Macit, "Dernek olarak toplum temelli çalışıyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi psikoloji bölümü öğrencileriyle birlikte "Duygularımı tanıyorum" modülü hazırladık. Okullarımızdan talep geldikçe çalışmalarımızı yineleyeceğiz. Amacımız çocuklarımızın gelecekte ruhsal olarak sağlıklı, dayanıklı ve problem çözme becerileri yüksek, duygu yönetiminde yeterli olamalarına katkı sağlamak" diye konuştu.

Çocuklarımızın geleceğine yatırım

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, çocukların geleceğine yatırım yapmayı amaçlayan bu tip çalışmaların önemine yürekten inandığını belirterek, "Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkemiz Bornova'da çok büyük bir sinerji yarattı. RUSAG ile birlikte çalışmaktan ve proje üretmekten büyük bir mutluluk duydum. Geleceğin büyükleri dediğimiz çocuklarımızı, onlardan iyi bir birey olmalarını beklediğimiz günlere hazırlamak kadar önemli bir şey yok. Sadece fiziki yatırımlarla değil, sosyal ve eğitim alanlarındaki çalışmalarımızla da Bornova'nın ve çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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