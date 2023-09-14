Bornova'da Park ve Yeşil Alanların Bakımı Titizlikle Sürdürülüyor

Bornova Belediyesi, ilçede bulunan 564 park ve yeşil alanın bakımını düzenli olarak yapıyor. Ayrıca yeni park projeleri de devam ediyor.

Bornova'da parkların ve yeşil alanların bakımı büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Toplam 564 park ve yeşil alanın bulunduğu ilçede Bornova Belediyesi'ne bağlı ekipler çim biçiminden, yabani ot temizliğine, fidan dikiminden ağaç budamasına ve bankların tamiratına kadar bakım işlerini düzenli olarak yapıyor. Bornova Belediyesi, toplam 1 milyon 927 bin 153 metrekare yeşil alana yenilerini eklemeye de devam ediyor.

Bornova Belediyesi, ilçede bulunan 564 park ve yeşil alan, 260 çocuk oyun alanı ve 163 açık hava spor alanının bakım ve onarımını yıl boyunca sürdürüyor. Sorumluluğundaki 1 milyon 927 bin 153 metrekare yeşil alanda her türlü bakım çalışmasını gerçekleştiren Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklarda temizlik, oyun gruplarının tamiri, aydınlatma elemanlarının bakımı, zemin döşemelerinin yenilenmesi, çim biçimi, form verme, çapa, yabani ot temizliği, demir korkuluk yapımı ve boyaması, fidan dikimi ve ağaç bakımı, budama çalışmaları, çocuk oyun gruplarının tamiratı, çöp kutularının değişimi, bankların ve kamelyaların tamiratı gibi uygulamaları düzenli olarak sürdürüyor.

YENİ PARK PROJELERİ DE DEVAM EDİYOR

Bornova Belediyesi bir yandan mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yeni park alanlarının tespiti, projelendirilmesi ve ilçeye kazandırılması için de çalışmalarını sürdürüyor. Park yapımına uygun olmayan alanlarda ise kentin doğasına ve estetiğiyle uyumlu çiçek ve saksılarla bölgenin yeşillendirilmesine katkıda bulunuyor.

"PARKLARIN BAKIMLI OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova'nın yeşil yapısını korumanın ve geliştirmenin çok önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Yeşil alanların ve parkların varlığından daha önemli olan şey bakımlı olmalarıdır. Vatandaşlarımıza bakımlı ve kent estetiğiyle uyumlu parklar ve yeşil alanlar sunmak için ekiplerimiz aralıksız çalışmaya devam ediyor. Bir yandan da bulabildiğimiz her uygun alanı insanlarımızın nefes alabileceği parklar haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Bakımlı, tertemiz park ve yeşil alanlarımızı bizimle birlikte koruyan ve geliştirmemize katkıda bulunan Bornovalılara teşekkür ediyorum" dedi.