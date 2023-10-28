Bornova Belediyesi'nin düzenlediği 100. Yıl Birimler arası Futbol ve Masa Tenisi Turnuvaları sona erdi

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Birimler arası Futbol ve Masa Tenisi Turnuvaları büyük bir heyecana sahne oldu. Kültür İşleri Müdürlüğü futbol takımı ve Oğuz Bayraktaroğlu masa tenisi şampiyonu oldu.

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği 100. Yıl Birimler arası Futbol Turnuvası ve 100. Yıl Masa Tenisi Turnuvası büyük heyecana sahne oldu.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Büyükpark içindeki Halı Saha'da düzenlenen Turnuva'da birinci olan Kültür İşleri Müdürlüğü futbol takımına ve Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası'nın Şampiyonu Oğuz Bayraktaroğlu'na kupalarını verdi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında düzenledikleri her bir etkinliğin çok büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Düzenlediğimiz bu yaraşmalara katılan, centilmence bir yarışı sürdürürken Cumhuriyet Coşkusu'nu da yansıtan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Bornova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 100. Yıl Birimler Arası Futbol Turnuvası'na 10 takım katıldı. 2 Ekim'de başlayan maçlar beşerli iki grupta oynandı. Gruplarında ilk sırayı alan takımlar final maçı oynamaya hak kazandı. Kültür İşleri Müdürlüğü şampiyon olurken, Koordinasyon İşleri Müdürlüğü ikinci, Fen İşleri Müdürlüğü ise üçüncü oldu.

100.Yıl Masa Tenisi Turnuvası'na ise 30 yaş üzeri 33 sporcu katıldı. Prof. Dr. Türkel Minibeş Gençlik Merkezi'ndeki Oğuz Bayraktaroğlu şampiyon olurken, Vijdan Konaklı ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Sezer Şen ve Kenan Coşkun paylaştı.