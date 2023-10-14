Bornova Belediyesi İstihdam Fuarı düzenledi

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen İstihdam Fuarı'na farklı sektörlerden firmalar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Fuar, çıraklık çağındaki gençlerden ev kadınlarına kadar geniş bir yelpazede istihdam olanakları sunuyor.

Bornova Belediyesi tarafından İstihdam Fuarı düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükpark'ta düzenlenen fuara katılan firmalar ihtiyaç duyduğu pozisyonlar için görüşmeler yaptı.

Fuara farklı sektörlerden firmaların yanı sıra üniversiteler ve önde gelen sivil toplum kuruluşları da katıldı.

Ödüllü Altın Bilezik projesiyle 2019'dan bu yana 14 bin kişiyi işe yönlendiren Bornova Belediyesinin düzenlediği fuar çıraklık çağındaki gençlerden mavi yakalı işçilere, yeni mezunlardan ev kadınlarına geniş bir yelpazede yeni istihdam olanaklarının sunulmasına aracılık ediyor.

Fuarda vasıfsız işçilerin yanı sıra kadınlar, part-time iş arayanlar ve çıraklık çağındaki gençler için de iş olanakları bulunuyor.