Bornova Belediyesi Astronomi Kulübü Öğrencileri 2 Asteroit Keşfetti

Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ve Genç Kaşifler Bilim Evi'nde eğitim alan astronomi kulübü öğrencileri ilginç bir deneyim yaşadı. Uluslararası Astronomik Arama iş birliği ile (International Astronomical Search Collaboration – IASC) 20'den fazla uluslararası kuruluş ve enstitünün ortaklığı olan ve NASA tarafından da desteklenen 21. Ulusal Asteroit Keşif Kampanyası'na katılan ortaokul öğrencileri 2 asteroit keşfetti.

Bornovalı minikler, 7 Kasım – 4 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanyaya Asteroit Kaşifi web sayfası ( asteroitkaşifi.com ) aracılığı ile katıldı. Bir ay süren kampanya boyunca Astronomi Eğitmeni Dr. Tuncay Doğan tarafından asteroitler ve gözlem verilerinin nasıl inceleneceği konusunda eğitim aldı. Ardında ise 1,8 metrelik Pan-Starrs teleskobundan gelen verileri Astrometrica yazılımı aracılığı ile inceleyerek iki asteroit keşfetti.

ADINI ÇOCUKLAR BELİRLEYECEK

Öğrencilerin yaptığı keşif sonrası bulgulara ait raporlar oluşturuldu ve tüm dünyada asteroit keşfi için çalışmalar yürüten Küçük Gezegen Merkezi'ne iletildi. Öğrencilerin ön tespit olarak keşfettiği bu iki asteroit merkez tarafından doğrulanırsa, asteroit lere isim verme hakkı Bornovalı uzay kaşiflerine tanınacak. Doğrulanma süreci ön-tespiti takiben ikinci kez gözlenen cisimlerin Şartlı-Keşif statüsü alması ve uzunca bir süre astronomlar tarafından takip edilmesinin ardından yapılacak.

Tüm yörünge hesapları tamamlanan asteroitler keşif statüsüne alınırsa, kalıcı bir kod ve kaşifi tarafından seçilen bir isim verilir. Eğer böyle bir hak kazanılırsa asteroidlere verilecek isimler öğrencilerle ortaklaşa karar verilecek ve böylece uzayda bu iki asteroit adları, Bornova Belediyesi bilim merkezi öğrencileri tarafından belirlenmiş isimleri ile anılmaya başlanacak.