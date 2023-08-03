Bornova Belediyesi Spor Kurslarına Devam Ediyor

Spor alanında yaptığı yatırımlarla binlerce vatandaşa spor yapma imkanı sunan Bornova Belediyesi'nin 11 branşta açtığı kurslar devam ediyor. 2022 yılında 19 bin kişinin katıldığı spor kurslarından 2023 yılının ilk altı ayında 10 bin 855 kişi yararlandı. 2023 yılında yüzme, voleybol, basketbol, jimnastik, futbol, taekwondo, pilates, fitness, dağcılık, masa tenisi ve temel hareket eğitimi branşlarında faaliyet gösteren kurslar büyük bir başarıya ulaştı. 2022 yılına oranla hızlı bir artış gösteren ve büyük başarıyı ilk altı ayda yakalayan ve 9 ayrı tesiste devam eden spor kursları, özellikle sosyalleşme ihtiyacı doğan ev kadınlarının ve çocukların dikkatini çekti. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, kadın-erkek-genç-yaşlı herkesin sağlığına önem verdiğini, daha sağlıklı bir neslin gelişmesini sağlamanın yolunun da spor olduğunu söyleyerek çalışmalarını bu doğrultuda yaptıklarını belirtti. Başkan İduğ, 'Yeni yapılan spor alanlarının yanında mevcut tesislerimizi de yeniliyoruz. Işıkkent'te bulunan Muhammet Yıldız Spor Tesisleri'nde yaptığımız yenileme çalışmalarını tamamladık. Bu ay içinde yarı kapasiteli deneme kurslarımız başlayacak. Eylül ayı içinde de Kış dönemi derslerimize geçeceğiz' diyerek bilgi verdi. İlçeye yapılan yatırımlarla Bornova'nın sporda marka kent olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 'Çocukların hayata kazandırılması ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolu spordan geçiyor. Biz de bu bilinçle çalışarak yatırımlarımızı bu doğrultuda yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz' dedi.

Spor alanında yaptığı yatırımlarla binlerce vatandaşa spor yapma imkanı sunan Bornova Belediyesi'nin 11 branşta açtığı kurslar devam ediyor. 2022 yılında 19 bin kişinin katıldığı spor kurslarından 2023 yılının ilk altı ayında 10 bin 855 kişi yararlandı.

2023 yılında yüzme, voleybol, basketbol, jimnastik, futbol, taekwondo, pilates, fitness, dağcılık, masa tenisi ve temel hareket eğitimi branşlarında faaliyet gösteren kurslar büyük bir başarıya ulaştı. 2022 yılına oranla hızlı bir artış gösteren ve büyük başarıyı ilk altı ayda yakalayan ve 9 ayrı tesiste devam eden spor kursları, özellikle sosyalleşme ihtiyacı doğan ev kadınlarının ve çocukların dikkatini çekti.

MUHAMMET YILDIZ SPOR TESİSLERİ YENİLENDİ

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, kadın-erkek-genç-yaşlı herkesin sağlığına önem verdiğini, daha sağlıklı bir neslin gelişmesini sağlamanın yolunun da spor olduğunu söyleyerek çalışmalarını bu doğrultuda yaptıklarını belirtti. Başkan İduğ, "Yeni yapılan spor alanlarının yanında mevcut tesislerimizi de yeniliyoruz. Işıkkent'te bulunan Muhammet Yıldız Spor Tesisleri'nde yaptığımız yenileme çalışmalarını tamamladık. Bu ay içinde yarı kapasiteli deneme kurslarımız başlayacak. Eylül ayı içinde de Kış dönemi derslerimize geçeceğiz"diyerek bilgi verdi.

"FAALİYETLERE DEVAM EDECEĞİZ"

İlçeye yapılan yatırımlarla Bornova'nın sporda marka kent olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Çocukların hayata kazandırılması ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolu spordan geçiyor. Biz de bu bilinçle çalışarak yatırımlarımızı bu doğrultuda yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz"dedi.