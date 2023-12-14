Üye Girişi
Haberler

Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde Diyabet Forumu düzenlendi

Güncelleme:
Abone Ol

Bornova Belediyesi ve Ege Diyabetliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen Diyabet Forumu, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Forumda diyabetin tipleri, tedavisi, beslenme ve egzersiz konuları ele alındı.

2021 yılında hizmete açılan Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Diyabet (Şeker Hastalığı) ile ilgili herşey uzman isimlerin katıldığı forumda konuşuldu.

Bornova Belediyesi ve Ege Diyabetliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen Diyabet Forumu, 400'ün üzerinde kayıtlı STK'nın yararlandığı Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Dr. Gülşen Polat'ın moderatörlüğünü yaptığı forumda Endokrinoloji Uzmanı Dr. İlker Altun, Diyabet Hemşiresi Mine Uymaz, Diyetisyen Dr. Merve Yılmaz ve Fizyoterapist Dr. Zeliha Özay konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin tipleri, tedavisi, diyabette beslenme ve egzersiz başta olmak üzere pek çok konuda bilgi verdi. Yoğun ilgi göre forumda katılımcıların sorularını da yanıtlandı.

Öğrenci Hemşireler Derneği tarafından foruma katılanlara ücretsiz kan şekeri taraması yapıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Şeker Hastalığı Altındağ Ege Sivil Toplum Yerel Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 14 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret ne zaman açıklanacak, netlik kazanacak 2024? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title