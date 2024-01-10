Bornova Sürdürülebilir Yaşam Şenliği düzenlendi

Bornova Belediyesi, Ege Sanayici İş İnsanları Derneği, Naturel Rotary Kulübü Derneği, Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği işbirliği ile Bornova'nın, "Bornova Sürdürülebilir Yaşam Şenliği" düzenledi. Bornova'nın doğayla uyumlu, dirençli, refahı yüksek, biyolojik çeşitliliğini koruyan yeşil ve "iklim nötr" bir kent olması ve kentin yeşil dönüşümün hızla gerçekleştirilmesi amacını taşıyan Şenlik'e vatandaşların katılımı yoğun oldu.

Bornova'nın iklim değişikliğine uyumunu sağlamak ve daha yeşil bir kent yaratmak için Avrupa Birliği projelerini de başlatan Bornova Belediyesi, bu çerçevede sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Almanya'nın Heidelberg Belediyesi ile birlikte iklime uyum ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak için "Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı-II" kapsamında Bornova'nın iklim değişikliğine uyum sürecinin geliştirilmesi, bu konudaki kapasitesinin arttırılması ve yeni teknolojilerin uygulanması çalışmalarını Yaşar Üniversitesi ve Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği işbirliğiyle başlatan Bornova Belediyesi, kısa adı "Stormlog" olan "Yerel Yönetim Hizmetlerinde Sürdürülebilir Ulaşım ve Su Yönetimi Projesi"ni de uygulamaya hazırlanıyor.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bornova Belediyesi ortaya koyduğu yeşil gelecek vizyonu çerçevesinde, Altındağ Atatürk Merkezi STK Yerleşkesi'nde "Bornova Sürdürülebilir Yaşam Şenliği" ve Birleşmiş Milletler Genç Sürdürülebilirlik İzmir Elçileri'nin katılımcı olduğu 'Sürdürülebilirliğe Genç Bakış Paneli"ni gerçekleştirdi. Bornova Sürdürülebilir Yaşam Şenliği'nde hediyelik ürün standları, halk oyunları, dans gösterileri ve müzik dinletileri ve üretici kadınların açtığı stantlar büyük ilgi gördü.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ANLATTILAR

Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi üyesi olan İzmir Naturel Rotary Kulübü Derneği, Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği ve Zeytin Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle düzenlenen, "Sürdürülebilirliğe Genç Bakış Paneli" de büyük ilgi gördü. Panele konuşmacı olarak katılan Çınar Narin, Hayat Kurtbeyoğlu, Asrin Sarya Çakmak, Efe Çerçi ve Derin Hekim sürdürülebilirlik hakkındaki düşüncelerini paylaştı.