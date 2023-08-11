Bornova Belediyesi İşçileri Ek Zam Talebiyle İş Bıraktı

Bornova Belediyesi'nin bazı birimlerinde çalışan işçiler, ek zam taleplerinin istedikleri oranda olmadığını belirterek, iş bırakma eylemi yaptı.

Belediyenin park, temizlik ve fen işleri birimlerinde çalışan işçiler, Genel-İş Sendikası öncülüğünde Bornova Belediyesi önünde toplandı.

Sendika yetkilisi İrfan Kılıç, yaptığı açıklamada işçilerin geçen yıl kasım ayında imzaladıkları sözleşmede elde ettikleri hakların enflasyona yenildiğini söyledi.

Mevcut sözleşmelerinde taban yevmiyesinin 1 Kasım 2022'de asgari ücrete göre yüzde 70 fazlayken bugün bu oranın yüzde 15 fazlası seviyelerine gerilediğini aktaran Kılıç, "1 Temmuz tarihi itibariyle yolumuz, yemeğimiz, ikramiyemiz ve her ay aldığımız diğer tüm kalemler hesap edildiğinde ücretlerimiz 18 bin lira dolaylarına ancak çıkabilmiştir. Fiyatı 10 lirayı bulan bir simitten 10 bin liraları aşan ev kiralarına, ailemizin temel gıda ihtiyaçlarından ulaşım masraflarına kadar tüm giderlerimizi giydirilmiş bu maaşla karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Aldıkları ücretlerle geçinemediklerini aktaran Kılıç, ek zam taleplerine belediyenin yüzde 30 artış önerisi sunduğunu, ancak beklentilerinin karşılanmadığını, önerilen zammın üzerine çıkılmasını beklediklerini, yarım günlük iş bırakma eylemi yaptıklarını sözlerine ekledi.