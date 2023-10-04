Bornova Belediyesi Çocuklara Yüzme Kursu Düzenliyor

Bornova Belediyesi'nin 2022 yılının Ağustos ayında hizmete açtığı Çamdibi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu çocukların ilgi odağı oldu. Kış Dönemi Kursları için 550 çocuk kayıt yaptırdı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, sporun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için çok önemli olduğunu belirterek, "Yaptığımız yatırımın ilgi görmesi bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Çamdibi Yarı Olimpik KapalıYüzme Havuzu açıldığından bugüne Bornovalı çocukların en uğrak yerlerinden biri haline geldi. Yoğun ilgi nedeniyle kayıtları kısa sürede dolan Kış Dönemi Kursları'ndan 550 çocuk yararlanıyor. Çocuklar haftanın 6 günü açık olan havuzda, modern, güvenli ve hijyenik koşullarda yüzme eğitimi alıyor.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, sporun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için çok önemli olduğunu belirterek, "Çamdibi Havuzu'nu bölge sakinlerinin isteği doğrultusunda projelendirip ilçemize kazandırdık. Açıldığından bugüne gösterilen ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için böylesi yatırımların daha da artması gerekiyor" diye konuştu.

"TAM KAPASİTE İLE ÇALIŞIYORUZ"

Tam kapasite ile çalıştıklarını söyleyen Bornova Belediyesi Yüzme Eğitim Koordinatörü Erman Ceviz, "Çamdibi Yüzme Havuzumuzu çocuklara ayırdık. Onlar buradan çok memnunlar. Merkezi bir yerde olduğu için okullarından çıkıp rahatça buraya gelebiliyorlar. Işıkkent'teki yüzme havuzlarımızı ise yetişkinler ve belediyemiz ile işbirliği içinde çeşitli kulüpler kullanıyor" dedi.