Bornova Belediyesi Öğrencilere Sinema Atölyesi Düzenledi

Bornova Belediyesi, yaz tatilindeki öğrencilere sinemayı sevdirmek ve keyifli zaman geçirmeleri amacıyla özel bir atölye düzenledi. 9-14 yaş arası 30 çocuk, sinemanın ilkleri, görüntü ve ses ekipmanı kullanımı ile stop motion tekniğini öğrendi. Atölye çalışması Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından ücretsiz olarak düzenlendi.

Bornova Belediyesi yaz tatilindeki öğrencilere sinemayı sevdirmek ve keyifli zaman geçirmeleri amacıyla özel atölye gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan 9-14 yaş arası 30 çocuk, sinemanın ilkleri, görüntü ve ses ekipmanı kullanımı ile stop motion tekniğini öğrendi.

Bornova Belediyesi bünyesinde 12 yıldır faaliyetlerini sürdüren Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO), tarafından ücretsiz olarak düzenlenen atölye çalışması uzman eğitmen Nesli Özalp tarafından verildi. Bornovalı çocuklara sinemayı sevdirmek ve geleceğin sinemacılarını yetiştirmek amacıyla düzenlenen atölyeye katılan minikler bir animasyon tekniği olan Stop-Motion hakkında hem teorik hem de pratik bilgi aldı. Çeşitli objeleri hareket ettirip fotoğraflarını çekerek film oluşturma sürecini eğlenceli bir şekilde öğrendi.

Çocukların kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak istediklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Teknoloji ve sanatın iç içe olduğu sinema dünyasını çocuklarımıza tanıtmak istedik. Film Ofisimizin yaptığı çalışmalar bu alanda gizli kalmış yeteneklerin ortaya çıkması ve geleceğin sinemacılarının yetişmesi açısından çok değerli" dedi.