Üye Girişi
Haberler

Bornova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Eğitimi Düzenledi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bornova Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesinden, kullanım alanlarına kadar kapsamlı bilgilerin verildiği 'Tıbbi Aromatik Bitkiler Eğitimi' düzenledi. Tıbbi Aromatik Bitkiler Uzmanı Dr. Hüseyin Akdemir, Dünya'da kullanılan kekiklerin yüzde 80'inin Türkiye'de üretildiğini belirtti.

Bornova Belediyesi, "Tıbbi Aromatik Bitkiler Eğitimi" düzenledi. Tıbbi Aromatik Bitkiler Uzmanı Dr. Hüseyin Akdemir, Dünya'da kullanılan kekiklerin yüzde 80'inin Türkiye'de üretildiğini belirtti.

Bornova Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesinden, kullanım alanlarına kadar kapsamlı bilgilerin verildiği "Tıbbi Aromatik Bitkiler Eğitimi" düzenledi. Tıbbi Aromatik Bitkiler Uzmanı Dr. Hüseyin Akdemir, Dünya'da kullanılan kekiklerin yüzde 80'inin Türkiye'de üretildiğini belirterek, "Ülkemiz kekik, haşhaş, defne ve kimyon gibi tıbbi aromatik bitkilerin üretiminde çok önemli bir konumda. Bunu geliştirmek ve sürdürmek için herkesin üzerine düşün sorumlululuğu yerine getirmesi gerekiyor" dedi. Akdemir, Bornova Belediyesi'nin bu konudaki toplumsal bilincin oluşması adına çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, "Tarım alanlarımızın doğru değerlendirilmesinden, ortaya çıkan mahsulün doğru işlenip dünya standartlarında son tüketiciye ulaştırılmasına kadar yürütülmesi gereken çok hassas süreçler var. Tıptan, parfümeriye kadar çok çeşitli kullanım alanı olan bu bitkilerin doğru bir planlamayla ekiminin yapılması, hem çiftçiyi maddi olarak mutlu edecektir hem de ülkemizin ihracatına önemli bir katkı yapacaktır" diye konuştu.

Ziraat Yüksek Mühendisi Aromaterapist Ersel Şengel ise aromaterapide kullanılan bitki yağlarının kullanıma ilişkin genel kuralların yanı sıra elde edilen uçucu yağların hangi alanlarda etkili olduğuna dair kapsamlı bir sunum yaptı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Türkiye Dünya İhracat Tarım Yerel Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title