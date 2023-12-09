Bornova Belediyesi, "Tıbbi Aromatik Bitkiler Eğitimi" düzenledi. Tıbbi Aromatik Bitkiler Uzmanı Dr. Hüseyin Akdemir, Dünya'da kullanılan kekiklerin yüzde 80'inin Türkiye'de üretildiğini belirtti.

Bornova Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesinden, kullanım alanlarına kadar kapsamlı bilgilerin verildiği "Tıbbi Aromatik Bitkiler Eğitimi" düzenledi. Tıbbi Aromatik Bitkiler Uzmanı Dr. Hüseyin Akdemir, Dünya'da kullanılan kekiklerin yüzde 80'inin Türkiye'de üretildiğini belirterek, "Ülkemiz kekik, haşhaş, defne ve kimyon gibi tıbbi aromatik bitkilerin üretiminde çok önemli bir konumda. Bunu geliştirmek ve sürdürmek için herkesin üzerine düşün sorumlululuğu yerine getirmesi gerekiyor" dedi. Akdemir, Bornova Belediyesi'nin bu konudaki toplumsal bilincin oluşması adına çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, "Tarım alanlarımızın doğru değerlendirilmesinden, ortaya çıkan mahsulün doğru işlenip dünya standartlarında son tüketiciye ulaştırılmasına kadar yürütülmesi gereken çok hassas süreçler var. Tıptan, parfümeriye kadar çok çeşitli kullanım alanı olan bu bitkilerin doğru bir planlamayla ekiminin yapılması, hem çiftçiyi maddi olarak mutlu edecektir hem de ülkemizin ihracatına önemli bir katkı yapacaktır" diye konuştu.

Ziraat Yüksek Mühendisi Aromaterapist Ersel Şengel ise aromaterapide kullanılan bitki yağlarının kullanıma ilişkin genel kuralların yanı sıra elde edilen uçucu yağların hangi alanlarda etkili olduğuna dair kapsamlı bir sunum yaptı.