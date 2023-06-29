Bornova Belediyesi, Kınalı Bamyayı Destekliyor

Bornova Belediyesi, coğrafi işaret tescilini aldığı Bornova Kınalı Bamyası'nı tohumundan hasadına kadar takip edip, satın alma garantisi verdiği çiftçinin tarlasından tezgaha ulaşana kadar bütün süreçte desteğini sürdürüyor.

Geçen aylarda Bornova Kınalı Bamyası'nın orijinal tohumlarını korumak için çalışma başlatan Bornova Belediyesi, coğrafi işaret tescilinde belirtilen özellikleri birebir taşıyan bamyaların tohumlarını, Doğal Tarım Çiftliği'ndeki araziye dikmişti. Bornova'nın en önemli tarımsal ürünlerinden birinin korunup gelecek nesillere aktarılması için titiz bir çalışma yürüten Bornova Belediyesi, şimdi de orijinal tohumları çiftçilere ulaştırarak 20 dönüm alanda ekilmesini sağladı. Tohum, tarla sürme, dikim, gübre desteği verilen 7 üreticiye satın alma garantisi de veren Bornova Belediyesi'nin toprakla buluşturduğu tohumlar yeşillenip boy vermeye başladı. Yaka, Çiçekli, Karaçam, Gökdere, Çamiçi mahallelerindeki arazilere dikilen Bornova Kınalı Bamyaları Ağustos ayının başından itibaren Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin tezgahlarında vatandaşlara ulaştırılacak.

Tarımın gelişmesi ve çiftçinin kazancının artması için pek çok destek paketini hayata geçirdiklerini ve göreve geldiğinden bu yana geçen sürede aldıkları sonuçların motivasyonlarını arttırdığını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bornova Kınalı Bamyası ilçemizin en önemli tarımsal değerlerinden bir tanesi. Tüm Türkiye'nin her yerinde ismiyle anılan çok özel bir bamya. Bu nedenle Bornova Kınalı Bamyası'nı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çok yönlü destekler veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Bu konuda bizimle işbirliği yapan herkese teşekkür ediyorum" dedi.