Bornova Belediyesi Parkları Yenilemeye Devam Ediyor

Bornova Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi'ndeki parkta yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Parkta yeşil alan düzenlemesi yapıldı ve oyun alanı yenilendi. Ayrıca zemin oyunları alanı oluşturulması için hazırlıklar başladı.

Bornova Belediyesi, ilçeye bir yandan yeni parklar kazandırırken bir yandan da mevcut parkları yenilemeye devam ediyor. Yunus Emre Mahallesi 7523 Sokak üzerindeki 13 bin 474 metrekarelik parkta hem yeşil alan düzenlemesi yapıldı hem de oyun alanı yenilendi. Çalışmalar kapsamında alana tespih ağacı, iğde ağacı, akçaağaç, çınar ve yapraklı dut türlerinden fidanlar dikildi.

Yapılan yenileme çalışmaları kapsamında 7523 sokaktaki parkın 287 metrekarelik çocuk oyun alanının zarar görmüş zemin kauçukları yenilendi. Parktaki yenilemenin yanı sıra zemin oyunları alanı oluşturmak için de hazırlıklar başladı. Bornova Belediyesi zemin oyunları alanını oluşturarak, küçük yaş gruplarının girişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Mahallelilerin, hem yürüyüş gibi sportif aktiviteler için hem de temiz hava almak için yoğun bir şekilde kullandığı parkta, Bornova Belediyesi ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalar çerçevesinde kuruyan ve hastalıklı olduğu tespit edilen ağaçlar öncelikle alandan uzaklaştırılırken yeni fidanların dikimiyle bitkisel tür çeşitliliği arttırıldı.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornovalıların daha sağlıklı bir çevrede yaşamaları için çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz bir yandan ilçemize yeni parklar kazandırıyor bir yandan da aralıksız bir şekilde mevcut yeşil alan ve parklarımızı geliştirmek için çalışıyor. Parklarımızı yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın keyifli ve sağlıklı vakit geçirebilecekleri alanlar haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.