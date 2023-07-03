Bornova Belediyesi BELGEM Kurs Merkezi Kayıtlarını Başlattı

Bornova Belediyesi'nin öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sağladığı kurs merkezi BELGEM, yeni dönem için kayıtları Bornova Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden almaya başladı. Merkezden yararlanmak isteyen öğrenciler, "basvuru.bornova.bel.tr" adresi üzerinden 18 Ağustos 2023 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Ayrıca 2022/2023 döneminde Liselere Geçiş Sınavına giren Bornovalı çocuklara tercihlerinde rehberlik hizmeti de verilecek.

Bornovalı öğrencilere eğitim desteği vererek, lise ve üniversite sınavlarına hazırlamalarında destek olan Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM), yeni dönem için hazırlıklarına başladı. 2023/2024 eğitim öğretim döneminde verilecek olan kurslardan okul dışında başka bir eğitim desteği alamayan 7-8-10-11 ve 12. sınıflar ile mezun öğrenciler yararlanabilecek. Kurslarda Matematik, Fen, Türkçe, Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, İngilizce, Felsefe ve Tarih olmak üzere 11 farklı branşta haftada 5 gün eğitim desteği sağlanacak.

DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi 2022/2023 döneminde Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) giren Bornovalı çocuklara danışmalık hizmeti verecek. Haziran ayı sonunda açıklanacak olan sonuçlar sonrası sınava giren tüm Bornovalı öğrenciler uzman eğitmenler eşliğinde doğru tercihleri yapabilecek. Danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyenler, Bornova Belediyesi'nin 0 232 999 29 29 numaralı hattından dahili 4400 ve 4401'i arayarak bilgi alabilecek.

EĞİTİME DESTEK

2023/2024 eğitim dönemi için düzenlenen derslere destek kurslarından bu dönem 2 bin 500'e yakın öğrencinin yararlanmasını planladıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Uzman eğitmen kadromuzla her zaman çocuklarımızın yanında olduk. Eğitime destek vermek önceliklerimizin başında geliyor. Bunun için projeler üretiyor ve tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Bornovalıları çocuklarımızın BELGEM kurslarına katılarak başarılı sonuçlar almaları bizim için en büyük gurur olacak" dedi.