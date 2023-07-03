Bornova Belediyesi BELGEM Kurs Merkezi Kayıtlarını Başlattı
Eğitim Haberleri
Bornova Belediyesi'nin öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sağladığı BELGEM kurs merkezi, yeni dönem için kayıtları almaya başladı. Kurslarda 11 farklı branşta haftada 5 gün eğitim desteği sağlanacak. Ayrıca Liselere Geçiş Sınavı'na giren öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilecek.
Bornova Belediyesi'nin öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sağladığı kurs merkezi BELGEM, yeni dönem için kayıtları Bornova Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden almaya başladı. Merkezden yararlanmak isteyen öğrenciler, "basvuru.bornova.bel.tr" adresi üzerinden 18 Ağustos 2023 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Ayrıca 2022/2023 döneminde Liselere Geçiş Sınavına giren Bornovalı çocuklara tercihlerinde rehberlik hizmeti de verilecek.
Bornovalı öğrencilere eğitim desteği vererek, lise ve üniversite sınavlarına hazırlamalarında destek olan Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM), yeni dönem için hazırlıklarına başladı. 2023/2024 eğitim öğretim döneminde verilecek olan kurslardan okul dışında başka bir eğitim desteği alamayan 7-8-10-11 ve 12. sınıflar ile mezun öğrenciler yararlanabilecek. Kurslarda Matematik, Fen, Türkçe, Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, İngilizce, Felsefe ve Tarih olmak üzere 11 farklı branşta haftada 5 gün eğitim desteği sağlanacak.
DANIŞMANLIK DESTEĞİ