Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi STK'ların Merkezi Haline Geldi

Bornova Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi, 2023 yılına hızlı başladı. Merkezde son 6 ay içinde 383 toplantı, genel kurul ve etkinlik gerçekleşti ve 15 bin 534 kişi misafir edildi.

Bornova Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olarak 2021 yılında hayata geçirilen Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi 2023 yılına hızlı başladı. Açıldığı günden bu yana 1198 etkinliğe ev sahipliği yaparak 63 bin 138 kişiyi ağırlayan merkezde son 6 ay içinde de 383 toplantı, genel kurul ve etkinlik gerçekleşti. 15 bin 534 kişi de misafir edildi.

Bornova Belediyesi'nin STK'ları tek çatı altında toplamak için projelendirdiği Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi STK'ların merkezi haline geldi. Dernekler başta olmak üzere vakıf, federasyon, konfederasyon, temsilcilik, platform, kooperatif, topluluk, sivil inisiyatif, sivil ağ ve girişim gibi 400'ün üzerinde STK'nin evi oldu. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan geleceğin yeni nesil çalışma modeli Co-working Space konsepti ile üyelerine sürdürülebilir çalışma, toplantı ve etkinlik alanları ile özel bir çalışma ortamı sunan merkezde 2023 yılının ilk 6 ayında 383 etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinliklerde 15 bin 534 misafir ağırlandı.

GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ

Hizmete geçirdikleri yerleşke ile STK'ların hem kendi aralarında hem de belediye ile iletişim ağını arttırarak, ortak çalışma kültürünü geliştirmelerine, üretken ve yaratıcı olmalarına katkı sağladıklarına dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "STK'ların en büyük sorunlardan biri bina ve toplantı salonu ihtiyacı oluyordu. Biz bu sorunu çözerek güçlü iş birliklerinin temelini attık" dedi.

Yerleşkenin, STK'ların rahat kullanımı amacıyla düşünülerek tasarlandığını da ifade eden Başkan Mustafa İduğ, "Yerleşkede, ortak sekreterya, toplantı salonları, çalışma alanları, posta kutuları ve iletişim hatları gibi derneklerin temel ihtiyaçları karşılanıyor. STK'lar merkezi adres gösterip, her türlü toplantı, çalışma ve faaliyetlerini ortak alanlarda ve salonlarda yapabilirken belediye tarafından sunulan profesyonel sekreterya hizmetinden de yararlanmaları sağlanıyor" diye konuştu.