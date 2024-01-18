Bornova Belediyesi Sağlığı Geliştiren Belediye Belgesini Korudu

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "Sağlığı Geliştiren Belediye" belgesini 2022 yılında 100 tam puanla almaya hak kazanan ilk yerel yönetim olan Bornova Belediyesi, bu konudaki öncülüğünü sürdürüyor. Bornova Belediyesi, pek çok kriterin değerlendirilmesi sonucunda verilen "Sağlığı Geliştiren Belediye" belgesini korumayı başardı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bornovalıların sağlıklı bir çevrede yaşaması için çok yönlü çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızın belgelenmesi en büyük gurur kaynağımız" dedi.

Bornova Belediyesi, 2022 yılında Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlerin yüzde yüzünü yerine getirerek "Sağlığı Geliştiren Belediye" belgesi almaya hak kazanmıştı. 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 75 puan alan belediyelere verilen "belgeyi" Bornova Belediyesi 100 tam puanla ilk alan yerel yönetim olmuştu. Bornova Belediyesi'nin çok yönlü çalışmaları 2023 yılında da devam etti. Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirme ve denetimleri sonucunda Bornova Belediyesi'nin "Sağlığı Geliştiren Belediye" ünvanının devam etmesine karar verildi.

Türkiye'de "Sağlığı Geliştiren Belediye" belgesini almaya hak kazanan ilk belediye olmaları nedeniyle yaşadıkları gururun, yeni onayla birlikte katlanarak arttığını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, kentin daha sağlıklı ve daha yaşanabilir hale gelmesi için yaptıkları çalışmaları arttırarak sürdürdüklerini söyledi.

"SAĞLIĞA ÖNCELİK VERDİK"

Yerel yönetimlerin yaptığı önleyici görevlerin çevre sağlığını, dolayısıyla da insan sağlığını daha iyi bir noktaya taşımada önemli bir rolünün olduğunu söyleyen Başkan İduğ, "Belediyeler önleyici çalışmalar yapar; temiz suya, temiz havaya erişimi sağlar. Yeşil alanlar, spor tesisleri yapar, engelli bireylerin sokağa çıkmasını kolaylaştırır. Biz de öncelikli olarak bunları yapıyoruz" dedi. Daha sağlıklı bir toplum için Bornova'da amatör spora ve spor altyapı tesislerinin yapımına büyük önem verdiklerini belirten Başkanı İduğ, "Bu çerçevede pek çok futbol sahasında kapsamlı yenilemeler yaparken, Çamdibi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu gibi tesisleri de halkımızın hizmetine sunduk. Fitness salonlarıyla kadınlara spor kurslarımızla çocuklarımıza ve gençlerimize imkanlar sunduk" diye konuştu.

BORNOVA'NIN HER KÖŞESİNE YATIRIM

Sağlıklı bir yaşamın mümkün olabilmesi için kişi başına düşen yeşil alan miktarının Dünya Sağlık Örgütü tarafından 9 metrekare olarak belirlendiğini, Bornova'da ise bu rakamın 14 metrekareyi geçtiğini belirten Başkan İduğ, "Tüm parklarımıza düzenli olarak bakıyor, uygun olan her noktayı yeşil alan olarak değerlendiriyoruz. Spor alanları, yüzme havuzları, futbol ve basketbol sahaları yapıyoruz. Üstelik bu sahaları Bornova'mızın her köşesine, özellikle de dezavantajlı bölgelere yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SAĞLIK HİZMETLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Öte yandan Bornova Belediyesi, evde hasta ve yaşlı bakım hizmetinden, üreme ve çocuk sağlığına yönelik hizmetlere, hasta nakil hizmetinden, beslenme ve diyetisyen hizmeti ve ağız ve diş sağlığı taramalarına kadar Bornovalılar için çok yönlü hizmetlerini de sürdürüyor. Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl boyunca 7 hemşire, 1 diş hekimi,1 fizyoterapi teknikeri,1 diyetisyen, 1 berber, 7 hasta bakım elemanı, 5 ebe, 3 acil tıp teknikeri, 5 şoför ile 45 mahallede toplam 12 bin 353 kişiye hizmet verdi.