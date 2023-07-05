Bornova Belediyesi Yol Sorununu Çözmek İçin Asfalt Üretim Tesisi Kurdu

Bornova Belediyesi, ilçedeki yol sorununu çözmek amacıyla kurduğu Asfalt Üretim Tesisi'nde 2023 yılının ilk 6 ayında 26 bin 918 ton asfalt üretti. Üretimin bir kısmı satılırken bir kısmı da ilçe genelindeki çalışmalarda kullanıldı. Yol çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa ve Rafetpaşa mahallelerinde 1,6 kilometrelik yolun sıcak asfalt serimi yapıldı. Ayrıca 20 ayrı mahallede ihtiyaç duyulan sokaklara 535 ton asfalt döküldü. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yaptıkları çalışmalarla Bornovalılara konforlu ulaşım hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Bornova Belediyesi'nin ilçedeki yol sorununu ortadan kaldırma hedefiyle Asfalt Üretim Tesisi kurarak başlattığı çalışmalar devam ediyor. Tesiste 2023 yılının ilk 6 ayında üretilen asfalt miktarı 26 bin 918 ton oldu. Üretimin 9 bin 924 tonu satılırken 17 bin tona yakını da ilçe genelinde yapılan çalışmalarda kullanıldı.

Bornova'da yaz aylarında da hız kesmeyen yol çalışmaları kapsamında, haziran ayında Gaziosmanpaşa ve Rafetpaşa mahallelerinde sıcak asfalt serimi yapıldı. İki mahallede toplam 1,6 kilometreye bin 179 ton serim yapıldı. Lokal onarım ve yama çalışmalarında ise 20 ayrı mahallede ihtiyaç duyulan sokaklara 535 ton asfalt döküldü.

Yollarda yapılan çalışmalar ile Bornovalılara konforlu ulaşım hizmeti sunmak istediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Kurduğumuz Asfalt Üretim Tesisi ile yolları daha uygun maliyet ile yeniliyoruz. Belediyemiz yetki alanındaki yollarda yapılan çalışmada tüm zamanların yol yapma rekorunu kırdık" dedi. Belirlenen program dahilinde ilerlediklerini de ifade eden Başkan İduğ, "Serim çalışmalarında, ilçe genelinde mahalle mahalle yenilemelerimizi yapıyoruz. Onarım ve yama çalışmalarında ise ihtiyaçlı noktalara müdahale ediyoruz. Bornova'da yol sorunu kalmayacak dedik, bunun için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.