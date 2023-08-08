Bornova'da ağaç kesimi tepkilere neden oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde belediye ekiplerinin ağaç kesmesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Erzene Mahallesi'nde bir sitenin inşaatının önündeki yolun genişletilmesi için parkta bulunan 8 ağaç, Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kesildi. Bölgede daha önce de inşaat alanı açmak için çok sayıda ağacın kesildiğini öne süren mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde vatandaşların tepkisine rağmen ekiplerin ağaç kesimini sürdürdüğü görüldü. Mahalle sakinlerinden Bedri Şaşal, zeytinliğin sökülüp inşaat yapıldığını, bugün de ağaç kesimine devam edildiğini belirterek, kesimi durdurmaya çalıştıklarını ancak ekiplerin 'belediyenin kararı' diyerek kesime devam ettiğini söyledi. Sosyal medya paylaşımlarını görerek olay yerine gelen Bornova Belediyesi Meclis Üyesi Adem Kasacı da konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Bornova Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise ağaçların inşaat arazisi içinde yer aldığı, imar planında otopark olarak gözüktüğü belirtilerek siteye giriş yolunun açılması amacıyla inşaat firması tarafından yapılan başvuru üzerine 9 ağacın kesildiği belirtildi. Açıklamada Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından aynı bölgede yarın 16 ağacın dikileceği de kaydedildi.