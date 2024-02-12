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Kapaklıspor, Bornova Belediyesi Karşıyaka'ya mağlup oldu

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Kapaklıspor, sahasında Bornova Belediyesi Karşıyaka'ya 91-81 mağlup oldu.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Kapaklıspor, sahasında Bornova Belediyesi Karşıyaka'ya 91-81 mağlup oldu.

Kapaklı ÇOSB Spor Salonu'ndaki maçın ilk çeyreğine her iki takım da dengeli başladı. Karşılıklı pota altı isabetleri ile geçilen ilk çeyrekte ev sahibi Kapaklıspor 18-17'lik skorla çeyreği önde kapattı.

İkinci çeyrekte Kapaklıspor, Troy Franklin, Harun Can ve Serkan Özver'in elinden sayılar buldu. Savunmada rakibini durduramayan Kapaklıspor, Bornova'dan Frazier ve Patton'un etkili oyununa karşı koyamadı ve ilk yarı konuk ekibin 49-38'lik üstünlüğü ile geçildi.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan konuk ekip, Frazier'in etkili oyunu ile farkı açtı. Kapaklıspor'un savunmadaki hataları ve alınan teknik faullerle konuk ekip farkı 9 sayıya yükseltti ve çeyrek 69-60 sona erdi.

Maçın son çeyreğinde de üstünlüğünü koruyan konuk ekip Bornova Belediyesi Karşıyaka, karşılaşmayı 91-81 kazandı.

Kaynak: AA / Güncel

Karşıyaka Sigorta Türkiye Basketbol Spor Güncel Haberler

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