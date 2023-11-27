Ercan Kahya, Bornova Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı

Bornova Belediyesi Meclis Üyesi ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kahya, Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Bornova Şubesi açılışında Bornova Belediye Başkan aday adaylığını da açıkladı.

Bornova Belediyesi Meclis Üyesi ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kahya, Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Bornova Şubesi açılışında Bornova Belediye Başkan aday adaylığını da açıkladı.

Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Bornova Şube Başkanı, Bornova Belediyesi Meclis Üyesi ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kahya, derneğin Bornova şubesinin açılışını yaptı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış töreninde konuşan Kahya, Bornova Belediye Başkanlığına adaylığını koyduğunu açıkladı.

Kahya, genel başkan değişikliğinin halkı umutlandırdığını ve heyecanlandırdığını, bu değişimin yerel yönetimlerde de devam etmesinin bu heyecanı artıracağını belirterek, ülkenin ihtiyaç duyduğu değişimi bu heyecanın getireceğini söyledi.

Ercan Kahya, deneyimli ve liyakatli kadrolarla göreve talip olduğunu, Bornova'nın sorunlarını ve ihtiyaçlarını bildiğini ve bunları çözebilecek liyakatli bir ekibe sahip olduğunu söyledi.