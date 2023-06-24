Bornova Belediye Başkanı İduğ, Personeliyle Bayramlaştı

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Kurban Bayramı öncesindeki son mesai gününde personeliyle bayramlaştı.

Büyükpark içindeki Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda Bornova Belediyesi çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan İduğ, birlikte hareket etmenin ve Bornovalılara en iyi şekilde hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Başkan İduğ, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Bornova Belediyesi'nin tüm çalışanlarıyla tam bir uyum içerisinde birbirinden başarılı projelere imza attık. İlçemizde yaşayan her bir bireye daha iyi hizmet etme yolunda verdiğimiz mücadeleye omuz veren tüm çalışanlarımıza tek tek teşekkür ediyorum."

Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu ekonomik koşullarda, Bornova Belediyesi'ni sağlam bir mali yapıya kavuşturmuş olmalarının öneminin her geçen gün daha da önem kazandığının altını çizen Başkan İduğ, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte enflasyonun yükselmesiyle ilgili beklentiler var. Çalışanlarının alım gücünün düşmesi söz konusu olabilir. Bu açıdan tedbirli olmak gerekiyor. Biz, Bornova Belediyesi olarak en başından beri tedbirli davrandık, şimdi de bunun sonuçlarını görüyoruz. Hiçbir işçimizin bizden alacağı yok. Maaşlarımızı düzenli olarak ödüyoruz. Bundan sonra aynı anlayışla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcıları Zafer Kurtbay, Barbaros Taşer, Orhan Şaylan, Şeyda Kıvratma ve Özlem Ayan ile meclis üyeleri de Temizlik İşleri ve Fen İşleri şantiyelerinde işçilerle bayramlaştı. Başkan İduğ ise daha sonra kaymakamlıkta düzenlenen törende Kaymakam Fatih Genel ve 57. Topçu Tugayı Komutan Vekili Yarbay Yasin Gürçiçek ile birlikte ilçe protokolü ile bayramlaştı.