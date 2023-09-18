Bornova Belediyesi Arılığında Bal Hasadı Başladı

Bornova Belediyesi'nin Kayadibi Mahallesi'nde kurduğu arılıkta bal sağımı başladı. Arıcılık kursiyerleri ilk ürünlerini almanın heyecanını yaşarken, doğal ve aromatik yöntemler dışında ilaç kullanımına izin verilmeyen arılıkta 70 üreticinin kovanı bulunuyor. Hasat mevsimi sona erene kadar Bornova Belediyesi'nin arılığından 1 ton bal hasadı yapılması bekleniyor.

Bornova Belediyesi'nin Kayadibi Mahallesi'nde kurduğu arılıkta bal sağımı başladı. Arıcılık kursiyerleri ilk ürünlerini almanın heyecanını yaşarken, doğal ve aromatik yöntemler dışında ilaç kullanımına izin verilmeyen arılıkta 70 üreticinin kovanı bulunuyor. Hasat mevsimi sona erene kadar Bornova Belediyesi'nin arılığından 1 ton bal hasadı yapılması bekleniyor.

Her yıl düzenlediği arıcılık eğitimleriyle Bornovalıların arıcılığa ilk adımlarını atmalarına destek olan Bornova Belediyesi, kursiyerlere hem kovan ve malzeme desteği veriyor hem de Kayadibi Mahallesi'ndeki arılıkta kovanları için yer tahsis ediyor. Bu yıl Bornova Belediyesi 120 Bornovalı'ya arıcılık kursu verdi. Yıl boyunca Arılık'ta kovanlarının bakımını yapan arıcılar hasat mevsimlerinde emeklerinin karşılığını bal olarak almanın mutluluğunu yaşıyor.

Bu yıl da hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte Bornovalı arıcılar, ballarını hasat etmeye başladı. 70 üreticinin kovanlarının bulunduğu arılıkta Bornova Belediyesi'nin makineleriyle 500 kilo bal sağımı gerçekleştirilirken, elde edilecek süzme bal miktarının bir aylık hasat mevsiminin sonunda 1 tona ulaşması bekleniyor.

Kayadibi Mahallesi'ndeki arılıkta Bornova Belediyesi'ne ait kovanlar da bulunuyor. Bakımı Bornova Belediyesi personeli tarafından yapılan kovanlardan elde edilen ballar ise 'Bornovam' etiketiyle Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Büyük Çarşı'daki dükkanında satışa sunuluyor. Bornova Belediyesi'nin en doğal yöntemlerle ürettiği bu ballar vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

"ARICILIĞI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bornova'da tarıma verdiklerinin desteklerin öneminin her geçen gün daha da çok anlaşıldığını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Belediyemizin arılığındaki eğitimlerimiz ve verdiğimiz diğer destekler artarak devam edecek. İlçemizdeki bal üretiminin ekonomik bir değer olarak daha da artmasını hedefliyoruz" dedi.

HER TÜRLÜ İMKAN SUNULUYOR

Her yıl arıcılık eğitimi verdiği kursiyerlere arıların olduğu birer adet kovan ile arıcılık ekipmanları da hediye eden Bornova Belediyesi, kovanların konulduğu 23 dönümlük alanı, arılar için uygun çevrenin sağlanması amacıyla bal ormanına dönüştürdü. Alana farklı çeşitlerden 700 meyve fidanı, 750 kök lavanta dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca 3 dönüme arı otu ekildi. Arılıkta hasat yapılması için sağım makinesi de bulunuyor.