Bornova Belediyesi Atıkları Kompost Gübreye Dönüştürüyor

Bornova Belediyesi, budama ve çim biçiminden elde ettiği atıkları kompost gübreye dönüştürerek tarımsal üretim ve peyzaj çalışmalarında kullanıyor.

Sürdürülebilir bir çevre yaratma amacıyla çalışmalarını sürdüren Bornova Belediyesi, budama ve çim biçiminden elde ettiği atıkları kompost gübreye dönüştürüyor. Elde edilen gübre, tarımsal üretim ve peyzaj çalışmalarında kullanılıyor.

Budama ve çim biçiminden elde ettiği atıkları kompost gübreye dönüştüren Bornova Belediyesi, geleneksel üretimden modern yönteme geçti. Kompostun yapım sürecini kısaltmak, işgücünü azaltmak amacıyla yeni teknoloji karbon kapanı konteynerlerde kompost yapımına başlandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait fidanlıkta kurulan geri dönüşüm tesisindeki 15 metreküp hacme sahip karbon kapanı konteynerde yaklaşık 20 günlük kompostlaşma süresi sonucunda 5-8 ton civarında hazır kompost elde ediliyor.

"YEREL ÜRETİCİYE DESTEK OLUYORUZ"

Daha yeşil bir Bornova için yaptıkları çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Daha modern bir sisteme geçtiğimiz çalışmayla organik atıkları geri kazanırken, ürettiğimiz kompost gübreyi bitkisel üretim ve peyzaj çalışmalarında kullanıyoruz. Bu çalışmayla yerel üreticiye de destek oluyoruz" dedi.