Bornova Belediyesi Kurban Bayramı için hazır

Bornova Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bayram tatili süresince Bornova Belediyesi'nin ilgili birimleri vatandaşların hizmetinde olacak.

Bornova Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. 10 günlük tatil sürecinde Bornovalıların mağduriyet yaşamaması için ilgili birimlerde nöbetçi ekipler bırakılacak. Vatandaşlar, yaşanan her türlü problemleri için Bornova Belediyesi'nin 0 232 999 19 19 numaralı Çağrı Merkezi hattını arayarak yardım isteyebilecek. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Sağlıklı ve huzurlu bir bayram için tüm tedbirlerimizi aldık. Gerekli düzenlemeler ve nöbetçi birimlerimizle belediye hizmetlerimiz aksamadan yerine getirilecek" dedi.

Bayram tatili süresince Bornova Belediyesi'nin ilgili birimleri vatandaşların hizmetinde olacak. Bayram öncesi özellikle kurban satış yerlerinde yapılan denetimler, bayram süresince de devam edecek. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Kurban Komisyonu'nun izin vermediği yerlerde satış ve kesim yapanların önüne geçmek, bayramı fırsat bilen seyyar satıcılara, dilencilere ve vatandaşın huzur içinde bir bayram geçirmesini engelleyecek durumlara karşı görev başında olacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her zaman olduğu gibi 7/24 çalışmaya devam edecek. Kurban atıklarının düzenli toplanarak gömülüp kireçlenmesi ve çöp konteynırlarının bayram süresince yıkama ve dezenfekte işlemlerinin uygulanması ile kötü koku ve çevre kirliliği önlenmiş olacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü de bayram süresince can dostları için mesai yapacak.

Diğer yandan, kaçan kurbanlıkların yakalanması ve mezarlıklarda yapılacak çalışmalar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yürütülecek. Belediye hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi için gerekli organizasyonların yapıldığını ifade eden Başkan Mustafa İduğ, "Temizlik, Zabıta, Veteriner İşleri Müdürlüğü'müz gibi bazı birimlerimiz görevlerine devam edecek. Tatil boyunca yaşanan olumsuz durumlara anında müdahale edilecek. Kurban satış ve kesim yerlerindeki denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlarım" dedi.