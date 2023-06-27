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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Arca Tülüoğlu ayrıldı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Arca Tülüoğlu ayrıldı

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde rakipleri üst üste imzalar attırırken iç ve dış transferde henüz hamle yapmayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te geçen sezonun önemli isimlerinden Arca Tülüoğlu takımdan ayrıldı. Denizli temsilcisinde geçen sezon 5.4 sayı, 2.1 ribaund, 4.1 asist ortalamalarıyla oynayan 26 yaşındaki guard Bahçeşehir Koleji'yle anlaştı. Pınar Karşıyaka altyapısından yetişen oyuncu, Konyaspor ve Bornova Belediyesi Karşıyaka'da da oynamıştı.

p> Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde rakipleri üst üste imzalar attırırken iç ve dış transferde henüz hamle yapmayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te geçen sezonun önemli isimlerinden Arca Tülüoğlu takımdan ayrıldı. Denizli temsilcisinde geçen sezon 5.4 sayı, 2.1 ribaund, 4.1 asist ortalamalarıyla oynayan 26 yaşındaki guard Bahçeşehir Koleji'yle anlaştı. Pınar Karşıyaka altyapısından yetişen oyuncu, Konyaspor ve Bornova Belediyesi Karşıyaka'da da oynamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Merkezefendi Sigorta Türkiye Spor Haberler

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