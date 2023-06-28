Bornova Belediyesi Çamdibi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda Çocuklar Yüzme Öğreniyor

Bornova Belediyesi'nin geçen yıl yapımını tamamlayarak hizmete açtığı Çamdibi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çocuklar yüzme öğreniyor ve eğlenceli vakit geçiriyor. Havuzda bugüne kadar 2 bin 640 çocuk yüzme kurslarından yararlandı ve yaz dönemi kurslarına kayıt yaptıran 436 çocuk da kısa süre içinde kurslara başlayacak. Havuzda eğitim alan çocuklar için annelerine fitness merkezi hizmeti de sunuluyor.

Bornova Belediyesi Çamdibi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bornova Belediyesi'nin geçen yıl yapımını tamamlayarak hizmete açtığı havuzda çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Çamdibi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun hizmet vermeye başladığı 2022 yılının Ağustos ayından bu yana 9-17 yaş arası 2 bin 640 çocuk yüzme kurslarından yararlandı. Yaz dönemi kurslarına kayıt yaptıran 436 çocuk ise 3 Temmuz'dan itibaren ilk kulaçlarını atmaya başlayacak. Çocuklar, Bornova Belediyesi'nin alanlarında uzman 10 eğitmeni tarafından verilen kurslara katılırken, eğitim sırasında çocuklarını bekleyen anneler için de fitness merkezi hizmet vermeye devam ediyor.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, geleceğin sporcularını yetiştirmeyi amaçlayarak yapımını tamamlayıp hizmete açtıkları Çamdibi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun gördüğü ilgiden büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. İnsana dokunan projelere öncelik verip bir bir hayata geçirdiklerini belirten Başkan İduğ, "Bu havuz özellikle Çamdibi'nde yaşayan vatandaşların öncelikli talepleri arasındaydı. Bu nedenle biz de önceliklerimiz arasına aldık ve mümkün olan en kısa sürede tamamlayıp başta çocuklarımız olmak üzere tüm Bornovalıların yararlanacağı şekilde hizmet vermesini sağladık. Başarılı sporcuların yetiştiği Bornovamızda bu havuzla birlikte çıtanın daha da yükseleceğine ve ülkemizi uluslararası arenalarda temsil edecek gençlerimizin yetişeceğine yürekten inanıyorum" dedi.