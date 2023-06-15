Bornova Belediyesi, STK'lara video çekim teknikleri atölyesi düzenledi

Bornova Belediyesi, Altındağ Atatürk Sivil Toplum Örgütleri Yerleşkesi'nde faaliyetlerini yürüten derneklere, İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği (I·FTYD) iş birliği ile 'Akıllı Telefonla Video Çekim Teknikleri' atölyesi düzenledi. Atölye çalışması, STK'ların kendi tanıtımlarını daha nitelikli ve etkili bir şekilde yapmalarına katkı sağlamayı amaçladı.

Bornova Belediyesi, Altındağ Atatürk Sivil Toplum Örgütleri Yerleşkesi'nde faaliyetlerini yürüten 410 derneğe yeni bir proje ile destek oluyor. Sektör profesyonelleri ve akademisyenlerin bir araya gelerek kurdukları ve yerleşkede hizmetlerini sürdüren derneklerden biri olan İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği (I·FTYD) iş birliği ile hazırlanan 'Akıllı Telefonla Video Çekim Teknikleri' atölyesi sayesinde STK'lar, kendi tanıtımlarını daha nitelikli ve etkili bir şekilde yapabilecek.

STK'ların özellikle sosyal medyada kullanmak üzere filmler üretebilmelerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan ve 2 gün süren atölye çalışmasında çekim teknikleri, ışık kullanımı, kurgu konusunda temel bilgiler verildi. Tahsin İşbilen ve Yüsra Sevan tarafından verilen eğitimlerde, katılımcılar öğrendiklerini uygulamalı olarak deneyimlerken STK'ların en çok gereksinim duyduğu söyleşi çekimleri konusunda da çalışıldı.

STK'ların bilinirliklerini artırmak ve daha fazla insana ulaşmasını sağlamanın önemli olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bunun en iyi yollarından biri de etkili görsel üretim. Hazırlanan videolar hem teknik hem de estetik olarak etkileyici olmalıdır. Bunun için gerekli olan ekipmanlara sahip olmanın zor olduğu düşüncesiyle akıllı telefonların bu özelliğinin nasıl kullanılacağı konusunda bilgilenmelerini istedik" dedi.

STK YERLEŞKESİ

Yerel yönetimler bünyesinde Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan geleceğin yeni nesil çalışma modeli Co-working Space konsepti ile üyelerine sürdürülebilir çalışma, toplantı ve etkinlik alanları ile özel bir çalışma ortamı sunan Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Sivil Toplum Örgütleri Yerleşkesi, çalışmalarına devam ediyor. Dernekler başta olmak üzere vakıf, federasyon, konfederasyon, temsilcilik, platform, kooperatif, topluluk, sivil inisiyatif, sivil ağ ve girişim gibi STK'ların evi olan merkezde, STK'ların hem kendi aralarında hem de belediye ile iletişim ağını artırarak ortak çalışma kültürünü geliştirmesine, üretken ve yaratıcı olmalarına katkı sağlanıyor.