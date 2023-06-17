Bornova Belediyesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'nden minikler karne heyecanı yaşadı

Bornova Belediyesi Naldöken Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'nden yararlanan minikler, tüm Türkiye'de yaşanan karne heyecanına ortak oldu. Merkezden yararlanan minikler, katılım belgelerini, ailelerinin de katıldığı törende aldılar. Bornova Belediyesi'nin Altındağ, Evka 3, Mevlana, Naldöken, Pınarbaşı, Serintepe, Atatu¨rk Mahallesi ve Doğanlar'da iki nokta olmak üzere açtığı toplam 9 Çocuk Oyun Aktivite Merkezi'nden 3-6 yaş arası bin 350 çocuk yararlanıyor.

Bornova Belediyesi Naldöken Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'nden yararlanan minikler, tüm Türkiye'de yaşanan karne heyecanına ortak oldu. Merkezden yararlanan minikler, katılım belgelerini, ailelerinin de katıldığı törende aldılar.

Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nin yaz tatili boyunca da açık olacağını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Sosyal belediyecilik anlayışımız ve özel projelerimiz ile her zaman kadınlar ve çocuklarımızın yanındayız" diye konuştu.

Bornova Belediyesi'nin Altındağ, Evka 3, Mevlana, Naldöken, Pınarbaşı, Serintepe, Atatu¨rk Mahallesi ve Doğanlar'da iki nokta olmak üzere açtığı toplam 9 Çocuk Oyun Aktivite Merkezi'nden 3-6 yaş arası bin 350 çocuk yararlanıyor. Annelerin çocuklarını günün belirli saatlerinde bırakabildiği merkezler uzman eğitimci kadrosu hizmet veriyor.