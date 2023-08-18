Bornova Belediyesi Büyükpark'ta Aşure Günü Etkinliği Düzenledi

Bornova Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Aşure Günü etkinliğini Büyükpark'ta yoğun katılımla gerçekleştirdi. Semah gösterileri ve Türk Halk Müziği konseriyle renklenen etkinliğe, birçok siyasi temsilci ve sivil toplum kuruluşu da katıldı.

Bornova Belediyesi, bu yıl da Büyükpark'ta Aşure Günü etkinliği düzenledi.

Bornova Belediyesi'nin Muharrem ayında geleneksel hale getirdiği Aşure Günü bu yıl da Büyükpark'ta yoğun katılımla yapıldı. Buluşmada semah gösterileri yapılırken, Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Ekber Eren sahne aldı.

Buluşmaya; Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Yoksulluk Masası Genel Koordinatörü Hacer Foggo, önceki dönem İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Bornova Belediyesi Meclis üyeleri, Bornova Alevi Güçbirliği Platformu'na bağlı dernekler, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Aşure etkinliğinin, hoşgörü ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Başkan İduğ, şöyle konuştu:

"Aşure, tarihin derinliklerinden günümüze taşıdığımız bir geleneğimizdir. Farklı tatların bir araya gelip uyum içinde bir lezzet oluşturduğu gibi, farklı kültürlerin ve insanların da bir araya gelerek oluşturduğu birlik ve beraberliğin en güzel örneğidir. Bornova Belediyesi olarak, toplumsal değerlerimize sahip çıkmaya, birlikte yaşama kültürümüzü daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm belediye çalışanlarına, gönüllülere ve katılımcılara teşekkür ediyorum."