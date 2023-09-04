Bornova Belediye Başkanı İduğ, İzmir Enternasyonel Fuarı'nda Vatandaşlarla Buluştu

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir Enternasyonel Fuarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan İduğ, Bornova Belediyesi'nin çalışmalarını tanıttı ve ziyaretçileri standa davet etti.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, bu yıl 92. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonel Fuarı'nda vatandaşlarla buluştu. Meclis üyeleri ve çalışanlarla birlikte pasta kesen Başkan İduğ, tüm ziyaretçileri Bornova Belediyesi standına davet etti.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova Belediyesi'nin Lozan Kapısı girişi Uzun Havuz yanında yer alan stantdında vatandaşlarla biraraya geldi. İduğ, meclis üyeleri ve çalışanlarla birlikte kestiği pastayı kendi elleriyle standa gelen ziyeretçilere dağıttı. Çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan İduğ, vatandaşlarla bohbet edip Bornova Belediyesi'nin pek çok alanda yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Vatandaşlarla birlikte stant önünde sergilenen dans gösterilerini izledi.

TÜM İZMİRLİLERİ BEKLİYORUZ

Uluslararası İzmir Fuarı'nın kent için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Mustafa İduğ, tüm İzmirlileri Bornova Belediyesi'nin standına davet etti. İduğ, "Belediyemizin özellikle kültür, sanat, spor ve eğitim alanında yaptığı çalışmaları renkli etkinliklerle sergilediğimiz standımıza tüm ziyaretçileri bekliyoruz" dedi.

RENKLİ, HAKARETLİ VE EĞİTİCİ ETKİNLİKLER

Bornova Belediyesi, düzenlendiği renkli, eğitici etkinlikler ve özel atölyeler ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor. 10 gün boyunca hem çocuklar hem yetişkinler için Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları eğitmenleri tarafından keçe tasarımından satranca, takı tasarımından seramiğe farklı alanlarda atölyeler gerçekleştirilecek. Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi organizasyonunda çocuklara yönelik Güneş Sistemine Yolculuk ve Akıl Oyunları Atölyeleri düzenlenecek. Bornova Belediyesi standı bachata, ritim ve halk oyunları gösterileriyle renklenecek. Taekwondo ve cimnastik olmak üzere spor kursiyerlerinin şovları organizasyona ayrı bir hareketlilik katacak.

ETKİNLİK PROGRAMI

4 Eylül 2023 Pazartesi

Saat: 19.00 Cimnastik Gösterisi

Saat: 20.00 Keçe Tasarım Atölyesi (Yetişkinler için)

5 Eylül 2023 Salı

Saat: 19.00 Tekvando Gösterisi

Saat: 20.00 Satranç Atölyesi (Çocuklar için)

6 Eylül 2023 Çarşamba

Saat: 20.00 Takı Tasarım Atölyesi (Yetişkinler için)

7 Eylül 2023 Perşembe

Saat: 19.30 Güneş Sistemine Yolculuk( Çocuklar için)

8 Eylül 2023 Cuma

Saat: 19.00 Akıl Oyunlar Atölyesi(Çocuklar için)

Saat: 20.00 Seramik Atölyesi

9 Eylül 2023 Cumartesi

Saat: 19.00 Zeybek Gösterisi