Bornova Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Yerini Aldı

Bornova Belediyesi bugün 92. kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yerini aldı. 10 gün sürecek fuar boyunca Lozan Kapısı girişi Uzun Havuz yanında yer alacak stantta düzenlenecek renkli, eğitici etkinlikler ve özel atölyeler ziyaretçilere farklı deneyimler yaşatacak.

Hem çocuklar hem yetişkinler için Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları eğitmenleri tarafından keçe tasarımından satranca, takı tasarımından seramiğe farklı alanlarda atölyeler gerçekleştirilecek. Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi organizasyonunda çocuklara yönelik Güneş Sistemine Yolculuk ve Akıl Oyunları Atölyeleri düzenlenecek. Bornova Belediyesi standı bachata, ritim ve halk oyunları gösterileriyle renklenecek. Taekwondo ve cimnastik olmak üzere spor kursiyerlerinin şovları organizasyona ayrı bir hareketlilik katacak.

"TÜM ZİYARETÇİLERİ BEKLİYORUZ"

İzmirlileri Bornova Belediyesi'nin standına davet eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Belediyemizin özellikle kültür, sanat, spor ve eğitim alanında yaptığı çalışmaları renkli etkinliklerle sergileyeceğimiz standımıza tüm ziyaretçileri bekliyoruz" dedi.