Bornova Belediyesi Kınalı Bornova Bamyası'nı tanıttı

Bornova Belediyesi'nin 2020 yılında coğrafi işaret tescilini aldığı ve üretimi yaygınlaştırmak üzere yerel üretiye destek verdiği Kınalı Bornova Bamyası'nın tanıtımı amacıyla mutfak atölyesi düzenlendi. Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Migros Forum Bornova Aile Kulübü ile birlikte gerçekleştirilen ve usta aşçıların birbirinden leziz bamya yemekleri yaptığı atölye büyük ilgi gördü.

Bornova'nın coğrafi işaretli ürünü kınalı bamyanın daha geniş kitlelere duyurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, Bornova Belediyesi, Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Migros Forum Bornova Aile Kulübü iş birliği ile düzenlendi.

8 FARKLI MENÜ

Forum Bornova Migros Aile Kulübü'nde düzenlenen etkinlik, yoğun ilgiyle karşılandı. Mutfak atölyesinde ilk olarak katılımcılarla kınalı bamyanın üretim süreciyle ilgili detaylar paylaşıldı. Ardından Forum Bornova Migros Aile Kulübü Aşçılık Eğitmeni Sevinç Keskin'in anlatımıyla, zerdeçallı bamyalı bulgur aşından panelenmiş peynir dolgulu bamya kızartmasına kadar birbirinden lezzetli sekiz farklı menü kursiyerler tarafından hazırlandı. Yerelleşmenin önemine olan farkındalığının artmasını sağlayan etkinlikte hazırlanan bamyalı yemekler tadıyla da katılımcıların beğenisini kazandı.

"BU ÜRÜNÜ YAŞATMALIYIZ"

Bornova'nın en önemli değerlerinden biri olan Kınalı Bornova Bamyası'nın korunması ve üretimi için önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bornova Kınalı Bamyası, Türkiye'nin her yerinde ismiyle anılan çok özel bir ürün. Bu nedenle korunarak gelecek nesillere aktarılması için çok yönlü destekler veriyoruz. Düzenlenen etkinlikte bu anlamda çok önemli. Emek veren ve etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

TARLA VE SATIŞTA DESTEK

Bornova Belediyesi, coğrafi işaret tescilini aldıktan sonra orijinal tohumların korunması için de titiz bir çalışma yürüten Bornova Belediyesi, aslına uygun özellikleri gösteren tohumları çiftçilere dağıtarak Yaka, Çiçekli, Karaçam, Gökdere, Çamiçi mahalleleri olmak üzere 20 dönüm alana ekilmesini sağlamıştı. Bornova Belediyesi'nin tohum, tarla sürme, dikim, gübre ve satın alma desteği verdiği ürünler Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla üretici ile buluşuyor.