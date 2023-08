Bornova Belediyesi ev sahipliğinde Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Canan Fırça Darbeleri" ismiyle Canan Yeyğel'in kadın temalı sergisi açıldı. Sergi, 27 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Canan Yeyğel'in kadın temalı sergisi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Bornovalı minik dansçıların bale gösterisi ile dün yapılan serginin açılışı, Fikret Bayram ve Ayşegül Özpınarlı'nın hazırladığı özel bir dans gösterisi ile devam etti. Yüzleri güldüren gösterilerden sonra açılışı gerçekleşen sergide Canan Yeyğel'in 50 adet yağlı boya tablosu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

2011 yılında ilk kişisel sergisini açan ve 2019 yılı sonunda çalışmalarını hızlandırarak 'kadın' temalı resimler yapan Canan Yeyğel, "Kadınlar her renkteki ışığı yaşama yansıtır. Benim tablolarım da bu renklerin yansımasıyla var oldu. Ben bu resimleri bu kadınlara can katarak yaptım" diyerek duygularını dile getirdi. İkinci kişisel sergisine ev sahipliği yapan Bornova Belediyesi'ne ve sanatseverlere teşekkürler eden sanatçı, "Kadın temalı olan çalışmalarımdaki fırça darbeleri zamanın her anını temsil etmektedir. Sanat bizler için ortak insanlığımızı ifade etmenin ve herkesi birleştirmenin yoludur" dedi.