Bornova Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde çevre duyarlılığına dikkat çekti

Bornova Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, çocuklar çevre duyarlılığına dikkat çeken etkinlikler düzenledi. Belediye Başkanı Mustafa İduğ da sivil toplum kuruluşlarının stantlarını ziyaret ederek çocuklarla birlikte sebze fidesi dikti.

Bornova Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, Çocuk Aktivite Merkezi'nde eğitim alan çocuklar yaptıkları çevre duyarlılığını arttıran etkinliklerle büyüklere örnek oldu. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise çevrenin korunması için çalışan sivil toplum kuruluşlarının stantlarını ziyaret edip, çocuklarla birlikte saksılara sebze fidesi dikti.

Bornova Belediyesi'nin Dünya Çevre Günü kapsamında Büyükpark'ta düzenlediği etkinliklere katılım yoğun oldu. Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün açtığı stantlarda, çevrenin korunmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Bornova Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ne getirilen atıklardan dönüştürülen hediyelik eşyalar sergilendi. Vatandaşlara Bornova Belediyesi fidanlığında yetiştirilen lavanta, petunya, cam güzeli çiçekleriyle zeytin fidanı ve sebze fideleri hediye edildi.

Başkan İduğ, hayata geçirdikleri bütün hizmet ve projeleri çevreyi koruma anlayışıyla yürüttüklerini belirterek, "Çevremizi ve doğal dengeyi korumak tüm canlıların yaşamı için çok önemli. Biz de bu bilinçle hem çocuklarımızı bilinçlendirecek çalışmalar yapıyoruz hem de hizmetlerimizle onlara örnek oluyoruz. Daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya için Bornovalılar olarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.