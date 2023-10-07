Bornova Belediyesi İstihdam Fuarı 12 Ekim'de Açılıyor

Bornova Belediyesi iş arayanlarla işverenleri buluşturmak için Türkiye’nin en kapsamlı istihdam fuarlarından birini düzenlemeye hazırlanıyor. Bornova’nın simgesi Büyükpark’ta 12-15 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Bornova Belediyesi İstihdam Fuarı’nda yüzlerce firma, ihtiyaç duydukları binlerce boş pozisyona eleman almak için görüşmeler yapacak. Ödüllü Altın Bilezik projesiyle 2019’dan bu yana 14 bin kişiyi işe yönlendiren Bornova Belediyesi, İstihdam Fuarı’yla çıraklık çağındaki gençlerden mavi yakalı işçilere, yeni mezunlardan ev kadınlarına geniş bir yelpazede yeni istihdam olanaklarının sunulmasına aracılık edecek.

Bornova Belediyesi iş arayanlarla işverenleri buluşturmak için Türkiye'nin en kapsamlı istihdam fuarlarından birini düzenlemeye hazırlanıyor. Bornova'nın simgesi Büyükpark'ta 12-15 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Bornova Belediyesi İstihdam Fuarı'nda yüzlerce firma, ihtiyaç duydukları binlerce boş pozisyona eleman almak için görüşmeler yapacak. Ödüllü Altın Bilezik projesiyle 2019'dan bu yana 14 bin kişiyi işe yönlendiren Bornova Belediyesi, İstihdam Fuarı'yla çıraklık çağındaki gençlerden mavi yakalı işçilere, yeni mezunlardan ev kadınlarına geniş bir yelpazede yeni istihdam olanaklarının sunulmasına aracılık edecek.

Bornova Belediyesi İstihdam Fuarı'nda, içlerinde Türkiye'nin ilk 100 sıralamasına giren dev şirketlerin de bulunduğu yüzlerce firma iş arayanlar için tek bir noktada buluşacak. Bornova Belediyesi'nin organizasyonunda, eleman açığı olan firmalar, 12-15 Ekim tarihlerinde saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Bornova Büyükpark'ta dört gün boyunca iş arayanlarla görüşmeler yapıp eleman açıklarını kapatmaya çalışacak. İstihdam Fuarı 12 Ekim 2023 saat 16.00'da iş ve siyaset dünyasından katılımcılarla birlikte açılacak.

ALTIN BİLEZİK'LE BAŞLADI EN KAPSAMLI FUARA DÖNÜŞÜYOR

İstihdam Fuarı'ndaki tüm çalışmalar Bornova Belediyesi'ne 2019 yılında yılın vizyon projesi ödülünü kazandıran Altın Bilezik uygulamasıyla koordineli olarak yürütülecek. Bornova Belediyesi 400 bin başvurudan 14 binini işe yönlendirerek elde ettiği tecrübeyi İstihdam Fuarı'na taşıyacak. Altın Bilezik Proje Koordinatörü Cem Dumlupınar, bu kapsamdaki çalışmalarla ilgili sunum yapacak.

MESLEK ODALARI DA KATILACAK

Fuar'a farklı sektörlerden firmaların yanı sıra üniversiteler ve önde gelen sivil toplum kuruluşları da katılacak. Her iki oda temsil ettikleri firmaların eleman ihtiyacını karşılamak için kurumsal olarak Bornova Belediyesi koordinasyonunda başvuruları alıp değerlendirilmesini sağlayacak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK

Bornova Belediyesi İstihdam Fuarı, katılımcı firmalar göz önüne alındığında geniş bir kitleye hitap edecek. Vasıfsız işçilerin yanı sıra kadınlar, part-time iş arayanlar ve çıraklık çağındaki gençler için de iş olanakları bulunacak.

Bornova Belediyesi 2019 yılından bu yana işsizliğe ürettiği projelerle çözüm buldu. Altın Bilezik Projesi çatısı altında toplanan çalışmalar kapsamında, iş sahibi olmak isteyen Bornovalılara iş garantili kurslar verildi.Bu kapsamda eczacılık, tekstil, dikiş makinesi, etkili satış yöntemleri ile CNC ve kaynak eğitimi başlıklarında iş garantili kurslara katılan 2 bine yakın Bornovalı işe yerleştirildi. Ayrıca TERBAY ile birlikte yürütülen TERBAY Meslek Lisesi projesi kapsamında 100 genç iş garantili eğitim imkanına sahip oluyor. Haftada iki gün eğitim alıp 3 gün çalışarak asgari ücretin üçte birini alan öğrencilere yemek ve yol imkanı da sunuluyor.

EVDEN ÇALIŞMA İMKANLARI ÖNE ÇIKACAK

İstihdam Fuarı'na, Bornova Belediyesi'nin "İki Oda Bir İş" projesiyle bir süredir uyguladığı evden çalışma uygulamaları da öne çıkacak. Bornova Belediyesi bu projeyle özellikle içlerinde engelli ve eski hükümlülerin de bulunduğu kadınların evlerinden çalışmalarına imkan tanıyor. Üretici firmalarla çalışmak isteyen kadınları buluşturan Bornova Belediyesi, üretimin evlerden yapılmasını sağlıyor. Bornova Belediyesi'nin bu projesine katılmak isteyen yeni firmalar da İstihdam Fuarı'na katılacak.

İSTİHDAMIN ARTMASINA KATKI

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İstihdam Fuarı'na çıraklık çağındaki gençlerden mavi yakalılara ve yeni mezunlara kadar herkese iş imkanı sunabilecek firmaları dahil ettiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana insanların iş sahibi olmalarının önünü açacak projeleri hayata geçirdik. İş dünyasından gelen bir belediye başkanı olarak, işverenlerle iş arayanların bir araya getirildiği böyle buluşmaların önemini çok iyi biliyorum. Bugün geldiğimiz noktada, emek emek ördüğümüz istihdam çalışmalarının meyvelerini Bornovalılar ve İzmirliler için toplayacağız. Bizim istihdam konusundaki çalışmalarımız Altın Bilezik Projemiz kapsamında sürekli olarak devam ediyor. Ancak ekonomimizin insanları önemli ölçüde zorladığı bu günlerde büyük bir adım atmak istedik. Ekonomik koşullara dayanmakta güçlük çeken insanlarımıza sunabileceğimiz her türlü katkıyı sunmak istedik. 4 günlük fuarın iş arayanlarla işverenler arasında başarılı bir eşleşmeyi sağlayacağına inanıyorum. Bornova Belediyesi olarak istihdamın ve üretimin artmasına, ülkemizin kalkınmasına elimizden geldiğince katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bornovalılar başta olmak üzere iş arayışında olan tüm İzmirlileri fuarımıza bekliyoruz" dedi.