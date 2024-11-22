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Bolu Mudurnu'da Evi Yanan Aileye Geçmiş Olsun Ziyareti

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Mudurnu Belediye Başkanı Saim Çevik, evi yanan Erkan Yıldız'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak ailenin yanında olduklarını ve yardım beklediklerini ifade etti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik, evi yanan aileye "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Çevik, MHP Mudurnu İlçe Başkanı İbrahim Kartal ve İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Karacakaya ile Karamurat köyü Alaçam Mahallesi'nde evi yanan Erkan Yıldız'ı ziyaret etti.

Yangın alanında incelemelerde bulunan Çevik, Yıldız ailesine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çevik, belediye olarak ailenin yanında olduklarını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü aktaran Çevik, "Can kaybı olmaması bizim en büyük tesellimiz. Aileye geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kendileri şu anda akrabalarının yanında kalıyorlar. Her vatandaşımız gibi evi yanan bu ailemiz de bizim için çok değerli. Ailemizin evi için bir iş insanından konteyner gelecek. Bizler de bu noktada Taşkestili ve Mudurnulu iş adamlarından, hayırseverlerden ve yetkililerden bu aileye yardım yapmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevik, ailenin ev eşyalarına da ihtiyacı olduğunu dile getirerek hayırseverlerin yardım edeceğinden şüphelerinin olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Rahman Topçu - Güncel
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