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Bolu Kartalkaya'da kar etkili oldu, sıcaklık sıfırın altında 1 derece ölçüldü

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Bolu Kartalkaya'da kar etkili oldu, sıcaklık sıfırın altında 1 derece ölçüldü
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Bolu'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya ve Sarıalan ile Gerede Arkut Dağı'nda görüldü. Kartalkaya'da yeşil alanlar ve çatılar beyaz örtüyle kaplanırken sıcaklık sıfırın altında 1 derece ölçüldü, karın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya ve Sarıalan bölgesi ile Gerede Arkut Dağı'na kar yağdı.

Kartalkaya'da dün etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla Kartalkaya'daki yeşil alanlar ve binaların çatıları ince beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.

Kar yağışı, Sarıalan bölgesi ile Gerede ilçesindeki Arkut Dağı'nda da görüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgelerde kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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