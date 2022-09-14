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Bolu gündem haberi | Bolu'da çiftçilere verimli sulama teknikleri anlatıldı

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Bolu gündem haberi | Bolu'da çiftçilere verimli sulama teknikleri anlatıldı

Bolu haberi: Bolu'da çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bolu'da çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası iş birliğiyle Bolu Sanayi ve Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan toplantıda, çiftçilere verimli sulama teknikleri anlatıldı.

Ayrıca silaj ve dane mısır yetiştiriciliği hasat kriterleri ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) aracılığıyla uygulamaya konulan Makine Ekipman Parkı Projesi hakkında bilgiler verildi.

Toplantıya, Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, köy ve mahalle muhtarları ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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