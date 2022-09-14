Bolu gündem haberi | Bolu'da çiftçilere verimli sulama teknikleri anlatıldı Güncel Haberler Bolu haberi: Bolu'da çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bolu'da çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası iş birliğiyle Bolu Sanayi ve Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan toplantıda, çiftçilere verimli sulama teknikleri anlatıldı. Ayrıca silaj ve dane mısır yetiştiriciliği hasat kriterleri ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) aracılığıyla uygulamaya konulan Makine Ekipman Parkı Projesi hakkında bilgiler verildi. Toplantıya, Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, köy ve mahalle muhtarları ile çiftçiler katıldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz Bolu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bolu gündem haberi | Bolu'da çiftçilere verimli sulama teknikleri anlatıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.