Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş

Bolu Dağı Geçişinde Sis Etkili, Görüş Mesafesi 30 Metreye Düşüyor

Bolu Dağı Geçişinde Sis Etkili, Görüş Mesafesi 30 Metreye Düşüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler yavaş ilerlerken, polis ve Karayolları ekipleri uyarılarda bulunuyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oluyor.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yer alan Karayolları Kavşağı, Seymenler, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde sürücüler yavaş ilerliyor.

Yer yer görüş mesafesinin 30 metreye düştüğü bölgede polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA / Murat Ataseven - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.