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Bolu'da Yedigöller yolu 3 saatlik çalışmayla trafiğe açıldı, kış lastiği şartı var

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Bolu'da Yedigöller yolu 3 saatlik çalışmayla trafiğe açıldı, kış lastiği şartı var
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Bolu'da kar ve buzlanma nedeniyle kapatılan Yedigöller Milli Parkı yolu, ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmezken, Yedigöller'e gidemeyen tatilciler yol kenarında kartopu oynadı.

BOLU'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatılan Yedigöller Milli Parkı yolu, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından yeniden açıldı. Kar lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmezken, Yedigöller'e gidemeyen vatandaşlar, yol kenarında kar topu oynadı.

Yedigöller Milli Parkı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgede kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının düşmesiyle yolda buzlanma da oluştu. Jandarma ekipleri, milli park yolunun Yeniköy mevkisinde tatilcilerin geçişine izin vermedi. Yol, kar küreme çalışmaları için trafiğe kapatıldı. Yola giremeyen tatilciler, araçlarını yol kenarına çekerek kar yağışının keyfini çıkardı. Aileleriyle birlikte vakit geçiren tatilciler, fotoğraf çekip kartopu oynadı.

'YEDİGÖLLER'E GİDEMEDİK AMA KAR GÖREBİLDİK'

Sakarya'dan ailesi ve arkadaşlarıyla Yedigöller Milli Parkı'na gelen Mustafa Çevik, "Yedigöller için buraya geldik ama maalesef kapalıymış. Yoğun kar nedeniyle yolun kapalı olduğuna dair haberlerde bir bilgi yoktu. O kadar araştırma yaptık. Kış lastiği kullanma zorunluluğunun 15 Kasım'dan sonra başladığını dikkate alarak, henüz lastiklerimizi değiştirmemiştik. Hata yapmışız. Arkadaşım ve oğlumla hep beraber geldik. Çok uzun yoldan geldiğimiz için en azından bu şekilde bir alternatif oldu. Yedigöller'e gidemedik ama kar görebildik" dedi. Karayolu ekiplerinin 3 saat süren çalışmasının ardından yol yeniden açıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında yalnızca kış lastiği bulunan araçların milli park yolunda ilerlemesine izin verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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