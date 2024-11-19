Bolu'da Yaban Hayatı Fotokapanlarla Gözlemlendi
Bolu'da ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlarla, geyik, karaca, ayı, tilki, kurt, sansar ve yaban tavşanı gibi birçok yabani hayvan görüntülendi. Fotokapanlar, yaban hayatının takibi için önemli bir araç oldu.
Bolu'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
BOLU - Bolu'da ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla yabani hayvanlar görüntülendi.
Bolu'nun ormanlarındaki yaban hayatının takibi için bazı bölgelere fotokapanlar yerleştirildi. Yerleştirilen fotokapanlara geyik, karaca, ayı, tilki, kurt, sansar, yaban tavşanı gibi hayvanlar fotokapanlara yansıdı. Kameralara takılan hayvanların yiyecek aradığı görüldü.