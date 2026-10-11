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Bolu'da uçuruma yuvarlanan cip yaklaşık 100 metre sürüklendi, 4 kişi yaralandı

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Bolu'da uçuruma yuvarlanan cip yaklaşık 100 metre sürüklendi, 4 kişi yaralandı
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Bolu'da Çıkınlar Yaylası yolu üzerinde saat 19.00 sıralarında kontrolden çıkan cip, keskin virajda uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araçtaki 4 kişi yaralandı, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

BOLU'da yayla yolunda keskin virajda kontrolden çıkan cip, uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Çıkınlar Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. E.Y. (54) yönetimindeki 14 EY 907 plakalı cip, toprak yolda keskin virajda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araç durdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ekipler tarafından sedyeye konularak uçurumdan güçlükle çıkarılıp, ambulanslara taşındı.

Kazada yaralanan sürücü E.Y. ile Z.Y. (51), Z.K. (54) ve F.K. (58), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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