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Bolu'da sonbaharla sararan ormanlar Gölcük Tabiat Parkı yolunda dronla görüntülendi

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Bolu'da sonbaharla sararan ormanlar Gölcük Tabiat Parkı yolunda dronla görüntülendi
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Bolu'da sonbaharın gelişiyle ormanlardaki ağaçlar sararmaya başladı; kentin yüzde 65'i ormanlarla kaplı. Gölcük Tabiat Parkı yolu üzerindeki ormanlarda oluşan renk cümbüşü dronla görüntülendi.

BOLU'da sonbaharın gelişiyle ormanlardaki ağaçların rengi, sarı ve kahverengiye dönüşmeye başladı. Yüzde 65'i ormanlarla kaplı ve doğal güzellikleriyle ünlü kentte, doğada oluşan sonbaharın yarattığı renk cümbüşü dronla görüntülendi.

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da sonbaharın gelmesiyle birlikte ormanlardaki ağaçların yaprakları sararmaya başladı. Yeşil ormanların sarı ve kahverengi tonlara bürünmesiyle renk cümbüşü oluştu. Gölcük Tabiat Parkı yolu üzerindeki ormanlarda sonbaharın oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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